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Индия успешно испытала ракету-перехватчик

Техника

В ракетном испытательном центре в индийском штате Орисса прошел успешный запуск баллистической ракеты-перехватчика

Бхубанешвар, Индия, 25 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  С испытательного центра, расположенного на острове Абдул Калама в индийском штате Орисса, в ночь с 23 на 24 сентября была запущена баллистическая ракета-перехватчик.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», после запуска ракета успешно поразила ракету-цель в земной атмосфере на высоте 50 километров. Успешное испытание летных и боевых характеристик ракеты-перехватчика в новостном агентстве назвали важным шагом на пути к созданию системы противоракетной обороны Индии. Ракета была разработана специалистами DRDO (Организация оборонных исследований и разработок), важнейшей военно-конструкторской организации Индии.

Первое испытание ракеты-перехватчика было произведено 11 февраля 2017 года в том же самом испытательном центре на острове Абдул Калама, однако полет не подразумевал испытания боевых характеристик ракеты.

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Зарубежная хроника
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