Microsoft выпустила Office 2019 для Mac и Windows

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Офисный пакет приложений Office 2019, предназначенный для операционных систем Windows и Mac, выпустила компания Microsoft. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.

«Мы (компания Microsoft) объявляем о доступности Office 2019 для Windows и Mac, — говорится в сообщении. — Office 2019 — это пакет приложений, который включает в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher».

Отмечается, что в новый офисный пакет приложений вошли все обновления, которые получал пакет Office 365 в течение последних трех лет.

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