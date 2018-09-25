Суперкомпьютер «Росэлектроники» пополнил топ-50 вычислительных систем СНГ

Москва, , 14:59 — REGNUM Суперкомпьютер DESMOS производительностью 52,24 Терафлопс вошел в рейтинг 50 крупнейших вычислительных систем СНГ, составляемый Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ им. М. В. Ломоносова и Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба компании «Росэлектроника».

Собранный в России суперкомпьютер является первым и единственным в рейтинге, который содержит один из ключевых компонентов — коммуникационную сеть, полностью разработанную в РФ.

Кластер машины объединяет 32 гибридных вычислительных узла, объединенных сетью «Ангара». В настоящее время мощности суперкомпьютера используются для проведения исследований, в том числе в области создания моделей вещества, способных предсказывать поведение материалов в экстремальных состояниях и, в конечном счете, на создание материалов с заданными характеристиками.

Сеть «Ангара» — первый российский интерконнект (соединение между узлами системы) для создания суперкомпьютеров высокой производительности, а также вычислительных кластеров для обработки больших данных и расчетов на основе сверхмасштабируемых параллельных алгоритмов.

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