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Южная Корея вошла в топ-30 по скорости интернета

Техника

Во время проведения научного проекта Planet Lab Пристонского университета было выявлено, что Южная Корея в рейтинге скорости интернета занимает 30 место

Сеул, 25 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  По результатам тестирования скорости интернета за 2018 год в рамках проекта Planet Lab под эгидой Пристонского университета и ведущего британского сайта Cable, Южная Корея вошла в топ-30 стран по скорости интернета. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Исследование охватило 200 стран мира и проводилось с июня 2017 по июнь 2018 года. Тестирование продемонстрировало, что примерная скорость интернета в Южной Корее составила 20,63 Мб/с, а это на 2,27 мегабита меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером данного исследования, как и в прошлом году, стал Сингапрур, где скорость интернета составляет 60,39 Мб/с; далее в списке следуют Дания, Норвегия, а замыкает его Йемен. Однако пользователи считают, что скорость интернета в Южной Корее составляет 80−90 Мб/с, но интернет компании ограничивают скорость на скачивание и просмотр фильмов, чтобы сэкономить трафик.

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Зарубежная хроника
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