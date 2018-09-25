Nissan Qashqai вошел в топ-3 моделей авторынка ЕС

Брюссель, , 14:52 — REGNUM В августе 2018 года в ЕС было продано 24 407 кроссоверов Nissan Qashqai, автомобиль официально вошёл в тройку самых популярных в Евросоюзе легковых машин. Об этом 25 сентября сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что при этом японский компакт-кроссовер вышел в лидеры среди всех моделей SUV в ЕС. Что касается общего топ-5 самых популярных в Евросоюзе легковых автомобилей, то в него, кроме Qashqai, вошли следующие модели: Volkswagen Golf (34 659 ед.), Renault Clio (25 734 ед.), Volkswagen Polo (21 325 ед.) и Renault Captur (20 479 ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых в России автомобилей класса SUV. Кроссовер Nissan Qashqai занял в нём седьмое место.

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