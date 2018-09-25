Премиальный бренд DS представит на мотор-шоу в Париже четыре новинки

Париж, , 14:33 — REGNUM Премиальный бренд DS, являющийся частью концерна Groupe PSA, покажет на Парижском автосалоне четыре новых автомобиля. Об этом 25 сентября сообщил портал Autoevolution.

Среди новинок будет и первый электрический кроссовер марки DS3 Crossback, который, как ожидается, должен поступить в продажу в середине 2019 года. Также посетители мотор-шоу смогут посмотреть на полноприводный гибридный SUV-флагман марки DS 7 Crossback, концепт-кар DS X E-Tense и электрический гоночный DS E-Tense FE 19.

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Напомним, компания Citroën анонсировали марку DS в 2009 году, в 2014 году DS стал отдельным брендом Groupe PSA.

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