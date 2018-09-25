Jeep поднял в России цены почти на все комплектации кроссоверов

Москва, , 14:15 — REGNUM Jeep поднял в России цены на автомобили класса SUV на 15−250 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Об этом 25 сентября сообщило агентство «Автостат».

Наименьшее увеличение цены зарегистрировано у модели Renegade (15−40 тыс. рублей), наибольшее — у внедорожников Wrangler и Wrangler Unlimited (250 тыс. рублей). Без изменения остались цены на варианты комплектаций Cherokee Sport и Grand Cherokee SRT.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Jeep Wrangler, продающийся на рынке США получит новый 3-литровый дизельный мотор и гибридную силовую установку. Мощность дизельного двигателя будет равна 264 л. с.

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