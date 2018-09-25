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Ученые: дизельные моторы могут способствовать смерти 2,7 тыс. граждан ЕС

Техника

С соответствующим заявлением выступили сотрудники Массачусетского технологического института

Массачусетс, США, 25 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что дизельные автомобили в реальных условиях производят в 16 раз больше вредных выбросов, чем при лабораторных тестах. Об этом 25 сентября сообщил портал CarsWeek.

Согласно их прогнозам, из-за этих лишних выбросов автомобили будут приводить в ЕС к преждевременной смерти 2,7 тыс. граждан. При этом отмечается, что речь идёт об уровне выбросов, который не нарушает нормы законодательства Евросоюза.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что компания Porsche в 2019 году полностью откажется от производства автомобилей с дизельными двигателями. Автопроизводитель сконцентрирует усилия на выпуске бензиновых и гибридных моделей.

Читайте ранее в этом сюжете: Последствия дизельгейта: Porsche откажется от дизельных моторов

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