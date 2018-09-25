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Geely опубликовала первые официальные фотографии минивэна VF11

Техника

Машина будет похожа на концепт-кар, который компания представила в 2017 году

Geely опубликовала первые официальные фотографии минивэна VF11
Иллюстрация: Geely.com
Geely VF11

Пекин, 25 сентября 2018, 12:54 — REGNUM  Китайская компания Geely выложила в сеть фото нового минивэна, известного на данный момент под индексом VF11. Снимки 25 сентября опубликовал портал NJCar.

Эксперты отмечают, что новый автомобиль будет похож на концепт, который компания представила в 2017 году. Салон минивэна получит цифровую приборную панель, большой дисплей мультимедиа-системы, центраьлную консоль с электронным селектором КП и много других интересных элементов. Оборудована машина будет 1,5-литовым мотором мощностю 177 л. с.

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Напомним, Geely планирует официально представить новый минивэн в декабре 2018 года. Ожидается, что компания также выпустит гибридный вариант этого автомобиля.

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