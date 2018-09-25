Skoda выложила в сеть фото салона «заряженного» Kodiaq

Млада-Болеслав, Чехия, , 12:35 — REGNUM Skoda выложила в сеть фотографии салона «заряженной» версии кроссовера Kodiaq. Снимки были опубликованы 25 сентября на портале Top Gear Russia.

https://twitter.com/TopGearRussia/status/1044514990441615360

В отделке салона автомобиля использованы такие материалы как алькантара, карбон и «карбоновая кожа» (так этот материал называют в Skoda). На сиденьях машины вышит логотип RS.

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Напомним, компания собирается представить Kodiaq RS на предстоящем автосалоне в Париже, который пройдёт с 4 по 14 октября 2018 года. Посетители салона также смогут увидеть четыре новых автомобиля Skoda: концепт-кар Vision RS, версии Sportline и Scout кроссовера Karoq и новый двухтопливный автомобиль Octavia G-TEC.

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