Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:39:12 МСК

Названы самые популярные среди молодёжи автомобильные марки и модели машин

Техника

Первое место в этом рейтинге заняли автомобили Toyota

Москва, 25 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  При проведении соответствующего опроса аналитики выяснили, какие автомобильные марки и модели машин являются самыми популярными в молодёжной среде. Его результаты были опубликованы 25 сентября на сайте агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге популярности среди молодёжи заняли автомобили Toyota (15,6%). Вторая строчка списка досталась LADA (14,4%), третья — Nissan (6,4%). Что касается модельного рейтинга «молодёжного» автопарка, то места в нём распределились следующим образом: LADA Samara (4,5%), Ford Focus (3%), Toyota Corolla (2,7%), LADA 110 (2,5%) и LADA Kalina (1,7%).

Читайте также: Новый Volkswagen Golf передан первому российскому покупателю

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобилей с правым рулём. В топ-3 вошли модели Toyota: Corolla, Corona и Mark.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг самых популярных в России автомобилей с правым рулем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить