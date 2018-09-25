Названы самые популярные среди молодёжи автомобильные марки и модели машин

Москва, , 11:28 — REGNUM При проведении соответствующего опроса аналитики выяснили, какие автомобильные марки и модели машин являются самыми популярными в молодёжной среде. Его результаты были опубликованы 25 сентября на сайте агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге популярности среди молодёжи заняли автомобили Toyota (15,6%). Вторая строчка списка досталась LADA (14,4%), третья — Nissan (6,4%). Что касается модельного рейтинга «молодёжного» автопарка, то места в нём распределились следующим образом: LADA Samara (4,5%), Ford Focus (3%), Toyota Corolla (2,7%), LADA 110 (2,5%) и LADA Kalina (1,7%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобилей с правым рулём. В топ-3 вошли модели Toyota: Corolla, Corona и Mark.

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