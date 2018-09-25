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Skoda рассказала о новинкках, которые она представит на мотор-шоу в Париже

Техника

Парижский автосалон начнёт свою работу 4 октября 2018 года

Млада-Болеслав, Чехия, 25 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  Чешская компания Skoda рассказала о том, какие автомобили она представит на предстоящем автосалоне в Париже. Автопроизводитель покажет на мотор-шоу пять новых моделей. Об этом 24 сентября сообщил портал Automotive World.

Посетители автосалона смогут увидеть концепт-кар Vision RS, SUV Karoq в исполнениях Sportline и Scout, кроссовер Kodiaq RS, а также газовый вариант модели Octavia. Парижский автосалон пройдёт в перод с 4 по 14 октября 2018 года.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, Skoda заменила двигатель двухтопливной версии Octavia G-TEC на более мощный и экономичный. Мощность мотора была увеличена до 130 л.с., а запас хода автомобиля исключительно на газе с новым двигателем составил 480 км.

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