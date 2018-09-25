Оборудование для внедрения в РФ сетей 5G тестируют в Подмосковье

Москва, , 10:47 — REGNUM Во Всероссийском научно-исследовательский институте физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ» Росстандарта) проходит тестирование оборудование, предназначенное для создания сетей связи 5G. Об этом сообщил генеральный директор института Сергей Донченко.

«В данный момент в институте проходит тестирование антенных систем, которые будут формировать и принимать сигналы в стандарте пятого поколения передачи мобильной связи, так называемый стандарт 5G», — цитирует его слова РИА Новости.

По словам гендиректора института, оборудование тестируется не только на предмет скоростей передачи данных, но и с целью выяснить вероятность ошибок при переходе на новый стандарт связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля замглавы московского департамента информационных технологий Александр Горбатько заявил, что в Москве в 2019 году заработает пилотная зона высокоскоростного 5G-интернета.

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