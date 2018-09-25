Глава Toyota удивил всех белым роскошным седаном Century GRMN

Токио, , 10:42 — REGNUM На специальном мероприятии в Японии, собравшем руководители крупнейших автопроизводителей страны, президент Toyota Акио Тойода продемонстрировал необычный седан Century GRMN, внешний вид которого впечатлил всех присутствующих. Фотографии модели опубликовал 24 сентября портал Engines & Wheels.

https://twitter.com/premchandc87/status/1044257506988625920

Над созданием именно этого автомобиляработало подразделение компании Gazoo Racing. Отмечается, что данная конкретная машина существует в единственном экземпляре.

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Напомним, модель Toyotа Century представляет собой седан представительского класса. Автомобиль оборудован гибридной установкой, состоящей из двигателя V8 мощностью 381 л. с. и электродвигателя мощностью 224 л.с. Её суммарная мощность равна 431 л.с.

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