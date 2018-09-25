Запуск «Союза» к МКС: Роскосмос проводит тендер на определение страховщика

Москва, , 09:58 — REGNUM Тендер на определение страховщика рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и стыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» с Международной космической станцией (МКС) проводит государственная корпорация Роскосмос. Об этом говорится в материале, обнародованном на портале госзакупок.

«Открытый запрос предложений… на право заключения договора на оказание услуг страхования рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и стыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» с МКС», — говорится в заявке.

Стоимость контракта составляет более 159 млн рублей. Роскосмос планирует выбрать страховую компанию до 5 октября.

Как передавало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-10» отправится на МКС в октябре текущего года.

Читайте также: Космонавт Алексей Овчинин возьмет с собой в полет таксу и подкову