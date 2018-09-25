Белгородский вуз представил болид для участия в инженерных соревнованиях

Белгород, , 09:31 — REGNUM Инженерно-гоночная команда Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г.Шухова представила на Всероссийском фестивале науки юго-запада России болид HYPERBOLOID-1, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что машина разработана «с нуля» и позволит учащимся университета принять участие в международных научно-инженерных соревнованиях «Формула студент».

Также на стенде вуза были представлены разработки в области конструкционных и изоляционных строительных материалов, дополненной реальности и технического зрения, механическое оборудование для помола рудных пород, современные архитектурные решения и конструкции.

Фестиваль NAUKA0+ проходил в Белгороде 21 и 22 сентября. Он стал одним из мероприятий Всероссийского фестиваля науки, который осенью этого года проходит во многих городах России. Целью мероприятия является популяризация науки, вовлечение в нее талантливой̆ молодежи.

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