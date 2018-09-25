Audi A6 будет продаваться в России только с одним вариантом двигателя

Москва, , 09:01 — REGNUM В базе Росстандарта появился документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) нового Audi A6. Об этом 24 сентября сообщил «Коммерсантъ».

Судя по информации, указанной в документе, в России будет продаваться только одна версия Audi A6, оборудованная системой полного привода quattro ultra и 3-литровым двигателем TFSI мощностью 340 л. с., в паре к которому идёт роботизированная коробка на семь передач. На данный момент компания не назвала сроки выхода модели на российский рынок и цены.

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Напомним, пятое поколение (C8) модели A6 компания Audi представила в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Производство автомобиля стартовало в Германии в июне 2018 года. Стоит отметить, что все представленные в Женеве варианты двигателей A6 были гибридными.

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