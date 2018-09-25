Jeep Wrangler получит новый дизельный мотор и гибридную силовую установку

Детройт, США, , 07:50 — REGNUM В сети появилась информация о новых двигателях внедорожника Wrangler от компании Jeep. Исходя из информации, обнаруженной в документах дилеров США, модель получит 3-литровый дизельный двигатель. Об этом 24 сентября рассказал портал Hotcars.

Ожидается, что мотор будет обладать мощностью 264 л.с., а показатель его крутящего момента будет равен 599 Нм. Также появилась информация о том, что Jeep Wrangler в будущем получит ещё и гибридную установку 3,6 BGS, частью которой будет являться мотор-генератор.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что дизельный мотор получит также версия Wrangler для ЕС. Внедорожник оборудуется 2,2-литровым агрегатом MultiJet II мощностью 200 л.с.

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