Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:54:38 МСК

В Японии откроется кафе с роботами-официантами

Техника

В Токио откроется кафе с роботами-официантами. Они будут управляться людьми с физическими недостатками

Токио, 24 сентября 2018, 18:24 — REGNUM  В токийском районе Акасаки в конце ноября откроется кафе, где людей будут обслуживать роботы. Роботы будут контролироваться дистанционно людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», роботы будут передавать через интернет аудио‑ и видеоматериалы, позволяя руководить ими из другого места через планшеты и компьютеры. Роботов разработала компания OriHime. «Я хочу создать мир, в котором люди, не способные передвигаться, тоже смогут работать. Кроме этого, подобные роботы могут использоваться и учащимися, которые по тем или иным причинам не могут посещать школу», — заявил Кентаро Йосифудзи, разработчик роботов и CEO.

Высота роботов-официантов будет составлять 1,2 метра, весить они будут 20 килограммов. До этого компания изготавливала более компактных роботов, которых предоставила 70 компаниям для телеработы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить