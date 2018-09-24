В Японии откроется кафе с роботами-официантами

Токио, , 18:24 — REGNUM В токийском районе Акасаки в конце ноября откроется кафе, где людей будут обслуживать роботы. Роботы будут контролироваться дистанционно людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», роботы будут передавать через интернет аудио‑ и видеоматериалы, позволяя руководить ими из другого места через планшеты и компьютеры. Роботов разработала компания OriHime. «Я хочу создать мир, в котором люди, не способные передвигаться, тоже смогут работать. Кроме этого, подобные роботы могут использоваться и учащимися, которые по тем или иным причинам не могут посещать школу», — заявил Кентаро Йосифудзи, разработчик роботов и CEO.

Высота роботов-официантов будет составлять 1,2 метра, весить они будут 20 килограммов. До этого компания изготавливала более компактных роботов, которых предоставила 70 компаниям для телеработы.