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Для продвинутых: эксперт о дыре в защите Windows

Техника

«Проблемы нет. Чтобы заразить компьютер, нужно исполнить код»

Для продвинутых: эксперт о дыре в защите Windows
Иллюстрация: Af.mil
Windows

Москва, 24 сентября 2018, 16:45 — REGNUM  Уязвимость в базах данных компьютеров на Windows, которую обнаружили эксперты, не представляет угрозы для обычных пользователей, считает проректор по информатизации и цифровой образовательной среде Алтайского государственного университета Михаил Рязанов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM «дыру», при помощи которой хакеры могут удаленно выполнять произвольный код, а затем устанавливать на компьютер жертвы вирусы, он, в частности, отметил, что не видит проблемы.

«Проблемы нет. Чтобы заразить компьютер, нужно исполнить код, причем его должен запустить пользователь. Но в современных операционных системах эта технология практически не используется — только суперпродвинутые пользователи могут её запустить.

Вся интрига — в медленной реакции компании Microsoft на найденную уязвимость: заплатка выйдет в октябре. Ничего интересного», — заключил эксперт.

Как уже совало ИА REGNUM, ранее об обнаружении бреши в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7 сообщили в исследовательской компании Zero Day Initiative. До выхода необходимого патча, который повысит безопасность системы и устранит «дыру» (октябрь 2018 года), пользователям рекомендовано проявлять осторожность.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты нашли «дыру» в защите в компьютерах на Windows

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