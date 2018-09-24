Mercedes-Benz представит на мотор-шоу в Париже новый B-class

Берлин, , 15:43 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz покажет на педстоящем мотор-шоу в Париже новую версию B-class, которая получит такие же системы безопасности, которые стоят на S-class. Об этом 24 сентября сообщил портал Motor1.

Отмечается, что автомобиль, который будет представлен впервые, будет стоять на стенде вместе с моделями A35, GLE и EQC. Точную информацию про размер салона нового B-class компания пока что не сообщает, однако прозвуча фраза о том, что он «стал более просторным».

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Напомним, Парижский автосалон пройдёт в 2018 году в период с 4 по 14 октября. Ожидается, что новый Mercedes-Benz B-class не получит существенных отличий от моделей A-class.

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