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Peugeot оборудовала модели 508 и 3008 гибридными двигателями

Техника

Установка создана на базе 1,6-литрового мотора PureTech

Париж, 24 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  В линейке моделей 508 и 3008 французского автопроизводителя Peugeot появились автомобили с гибридными силовыми установками. Об этом 24 сентября сообщил портал Autoweek.

https://twitter.com/AutoWeek/status/1044128056028409856

Силовая установка моделей 508 состоит из 1,6-литрового турбированного бензинового двигателя PureTech и электромотора мощностью 110 л. с. В сумме они дают автомобилям 225 л. с. мощности. Кроссовер 3008 получил два электромотора, благодаря этому мощность его установки равна 300 л.с.

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Напомним, Peugeot выпускает модель 508 в кузовах лифтбэк и универсал. Второе поколение кроссовера 3008 компания производит с 2016 года.

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