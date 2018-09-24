Шпионы выложили в сеть фотографии салона предстоящего BMW X7

Мюнхен, Германия, , 14:29 — REGNUM В сеть попали шпионские фотографии салона кроссовера BMW X7, премьера которого пройдёт в октябре 2018 года. Снимки были опубликованы 24 сентября на сайте Auto-Ville.

https://twitter.com/AutoVilleke/status/1044125736695738368

Эксперты отмечают, что приборная панель машины напоминает ту, которой оборудована 8-я серия. От 5-й серии новому X7 достанется сенсорный дисплей iDrive, по крайней мере, дисплей на фото очень похож на него. При создании салона использованы такие материалы, как алькантара, дерево и кожа.

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Напомним, компания BMW представила прототип кроссовера Concept X7 в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Ожидается, что этот автомобиль класса SUV будет самым большим среди всех моделей BMW, его длина составит пять метров.

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