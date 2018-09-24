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Audi назовёт конкурента Mercedes-Maybach S-class в честь старой марки Horch

Техника

На рынок автомобили поступят ближе к 2021 году

Ингольштадт, Германия, 24 сентября 2018, 14:16 — REGNUM  Компания Audi даст самой роскошной версии седана А8 название Horch, в честь люксовых автомобилей, которые выпускались до 40-х годов XX века. Об этом 24 сентября сообщил портал Automotive News Europe.

https://twitter.com/AutoNewsEurope/status/1044158271316094976

Ожидается, что машины, которые будут выпускаться под этим названием, будут конкурировать с автомобилями Mercedes-Maybach S-class. Компания планирует выпустить эти А8 на рынок ближе к 2021 году.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты Комитета по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP провели испытания новой версии автомобиля Audi A6. Машина получила максимальную оценку в пять звёзд.

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