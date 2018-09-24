Киберпространство таит в себе новый вид организованной преступности

Москва, , 14:04 — REGNUM Большая часть уязвимостей являются таковыми только по причине недоброго умысла и даже полностью безопасная и лишенная всяческих уязвимостей система — совершенно беззащитна от письма друга с файлом, который будет запущен самим пользователем, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее исследовательская компания Zero Day Initiative заявила, что все компьютеры на Windows являются уязвимыми. Брешь эксперты обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако, по их утверждению, эта ошибка влияет на все поддерживаемые версии Windows.

Уязвимость, эксплуатация которой требует скачать и запустить файл — это тот жанр, который не закончится никогда. Если человек что-то получил неизвестно от кого и ещё и запустил это, то не понятно ещё, кто в этом виноват больше: хакеры или пользователь?

То, что существует опасность — все знают и так. Но невозможно ожидать от простых пользователей осторожности в том, что они не понимают, особенно с учётом того, что всякая новая угроза может отличаться от прошлой настолько, что даже бывалые специалисты не всегда способны её распознать.

Да и просто взять и закрыть все уязвимости — невозможно. Большая часть уязвимостей являются таковыми только по причине недоброго умысла. Даже полностью безопасная и лишенная всяческих уязвимостей система — совершенно беззащитна от письма друга с файлом, который будет запущен самим пользователем. И защитить от этого не может даже самый совершенный антивирус.

Возникает только один вопрос: а что же собственно со всем этим делать? Десятки и сотни лабораторий каждый день анализируют опасности и угрозы и каждый день предоставляют всё новые способы защиты. Десятки и сотни хакеров каждый день находят новые способы их обойти. При этом, ставки с каждым днём растут — платежные системы, конфиденциальная деловая переписка, личные данные — всё это теперь возложено на наши устройства, которые подвергаются атакам.

Это как раз тот случай, когда без вмешательства государства в эту ситуацию уже ничего не сделать. Никто ведь не заставляет простых граждан бороться с организованной преступностью? Максимум, что требуется от людей — не ходить по тёмным переулкам и ставить замки на двери в квартирах. Всё остальное должна делать полиция и другие службы.

Государству стоило бы уже озаботиться тем, чтобы информационной защитой занимались не только частные лаборатории и корпорации. Оно должно подумать и найти способы защитить граждан от нарастающей угрозы. Тем более, что это новый вид организованной преступности. Крадутся деньги, сведения и что угодно ещё.

Но тут возникает ещё одна проблема: глобальность информационного пространства. Не так-то просто выявить и поймать китайских, американских и других хакеров. Для её решения нужно либо ограничить взаимодействие с внешним миром, закрыв внешний интернет, либо создать службу по подавлению киберпреступников.

Если до них нельзя добраться физически, то можно попробовать действовать против них в киберпространстве. Это может показаться не вполне легально. С другой стороны, когда преступник пытается пересечь границу — то по нему вполне законно открыть огонь. Если иностранный киберпреступник пытается проникнуть в наши сети и совершить преступление — государство имеет право реагировать. Иначе, какое оно государство?

При этом не идёт речь о том, чтобы ограничивать свободу и возможность общаться с внешним миром. Нужно именно обеспечить возможность отражать атаки и наказывать нарушителей, где бы они не находились теми способами, которые уместны в данном случае. Если государство даст понять, что оно способно вступиться за своих граждан, то можно ожидать, что атакующие десять раз подумают, стоит ли производить какие-то действия против наших граждан.

Если китайский ботнет атаковал наш сервис — имеем ли мы право атаковать китайский ботнет? А почему собственно нет? В обычном физическом пространстве ведь так всё и было бы. Киберпространство — это может быть и особое пространство с особыми правилами и законами. Но защита суверенитета и граждан — должна осуществляться во всех пространствах и средах. Не так ли?

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