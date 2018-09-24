Автопарк Краснодара занял восьмое место среди парков городов-миллионников

Краснодар, , 13:49 — REGNUM По данным аналитиков, Краснодар, недавно объявленный городом-миллионником, стоит на восьмом месте в рейтинге по объёму автопарка среди городов с такой численностью населения. Об этом 24 сентября сообщило агентство «Автостат».

Эксперты отмечают, что на 1 июля 2018 года в городе было зарегистрировано 332,8 тыс. автомобилей. В брендовом автомобильном рейтинге Краснодара лидирует LADA (21,7%), второе место занимает Toyota (8,4%), третье — Hyundai (8,3%). В топ-5 самых распространённых марок также входят Kia (6,4%) и Nissan (5,6%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Подмосковье сохранило лидерство среди вторичных рынков России. С января по август 2018 года в регионе было реализовано 204,7 тыс. подержанных автомобилей.

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