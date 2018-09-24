Ведомство США дало Tesla Model 3 максимальную оценку безопасности

Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Электрический седан Tesla Model 3 был признан одним из самых безопасных автомобилей. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) дало ему максимальную оценку в пять звёзд. Об этом 23 сентября сообщил портал Autoomobile.

Стоит отметить, что машина получила максимальную оценку во всех проведённых испытаниях. Таким образом, ей удалось повторить результат других моделей Tesla.

Напомним, в мае 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что авторитетный потребительский журнал США Consumer Reports сообщил своим читателям, что не может рекомендовать к покупке Tesla Model 3.

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Отчасти, эксперты издания приняли такое решение из-за большого значения показателя тормозного пути (46,2 м при скорости 100 км/ч). Стоит отметить, что Tesla достаточно быстро исправила данную проблему при помощи обновления ПО.

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