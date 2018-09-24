Стала известна стоимость удлинённой версии кроссовера Audi Q2L

Пекин, , 12:35 — REGNUM Удлинённая версия кроссовера Q2L от Audi появится в салонах китайских дилеров 13 октября 2018 года. Об этом 24 сентября сообщил портал NJCar.

Компания уже объявила цены на новинку. Стоимость базовой версии кроссовера составит 226 тыс. 800 юаней (2 млн 196 тыс. рублей по текущему курсу), стать обладателем топовой можно будет выложив 281 тыс. 800 юаней (2 млн 792 тыс. рублей).

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Напомним, длина автомобиля была увеличена относительно стандартной версии Q2, она составила 4235 мм. Машина будет оборудоваться мотором объёмом 1,4 л, мощность которого составит 150 л.с.

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