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УАЗ открыл в Мексике официальный дилерский центр

Техника

Партнёром российского автопроизводителя стала компания Logistics Dynamics Corporation

Монтеррей, Мексика, 24 сентября 2018, 12:10 — REGNUM  Ульяновский автозавод начал поставлять автомобили в Мексику, в этой стране компания открыла первый официальный дилерский центр. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба УАЗ.

Партнёром российского автопроизводителя в Мексике стала компания Logistics Dynamics Corporation. Отмечается, что она будет отвечать за логистику, продажи и гарантийное обслуживание автомобилей. Сейчас компания завершает сертификацию моделей «Хантер», «Патриот», «Пикап» и «Профи».

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2018 года УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане. Местным партнёром УАЗ стала компания Ultimate Fahed.

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