Для новейших самолетов США нет авиационной бомбы – Warrior Maven

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Ученые ВВС США и эксперты по созданию авиационных бомб высказывают опасения относительно отставания модернизации сбрасываемых боеприпасов от средств их доставки, таких как бомбардировщики В-2 и В-21, а также многоцелевой истребитель F-35, пишет Крис Осборн в статье для Warrior Maven.

В ВВС отмечают, что хотя прогресс в области технологий невидимости, наведения на цель, аэродинамики и авиационной электроники осуществляется с тревожной быстротой, то в области развития авиационных бомб такого же прогресса нет.

«Корпус бомбы, за исключением блока наведения, остался относительно без изменений. 200-килограммовая бомба использовалась в 1918 году, используется она и сейчас на F-35», — отметил генерал-майор Ларри Штуцрим на конференции ВВС США.

На этом фоне исследователи рассматривают возможность создания таких зарядов, чья мощность может варьировать в зависимости от цели. При этом выбор необходимой мощности заряда будет осуществляться уже в полете. Помимо мощности, исследователи работают над современными детонаторами, благодаря которым можно выбирать радиус поражения.

Одной из самых перспективных разработок является адаптивная бомба BLU 129, имеющая корпус из углеволокна и созданная для уменьшения сопутствующих разрушений. При этом боеприпас характеризуется огромной мощностью и точностью, благодаря чему его назвали «снайперским».

Напомним, ранее министр ВВС США Хизер Уилсон заявила о необходимости увеличения численности этого вида войск. По ее словам, командование планирует повысить к 2025−2030 годам численность эскадрилий с сегодняшних 312 до 386. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность отвечать на угрозы со стороны таких сопоставимых с США по мощи державам, как Россия и Китай.

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В свою очередь, ряд экспертов указывает на то, что основной вызов для Вашингтон представляют не Пекин и Москва, а в чрезмерном использовании армии и недостаточном развитии военной техники и военных возможностей.

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