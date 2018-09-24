Эксперты нашли «дыру» в защите в компьютерах на Windows

Нью-Йорк, США, , 11:14 — REGNUM Все компьютеры на Windows являются уязвимыми. Брешь эксперты обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако, по их утверждению, эта ошибка влияет на все поддерживаемые версии Windows. Поэтому все они находятся под угрозой. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Zero Day Initiative.

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Уязвимость даёт возможность хакерам удаленно выполнять произвольный код, а затем устанавливать на компьютер жертвы вирусы. «Заразится» можно, если открыть специально созданный киберпреступниками файл в формате JET с содержащимися в нём вредоносными данными.

Ожидается, что необходимый патч, который повысит безопасность пользователей и устранит имеющуюся уязвимость выйдет уже в октябре. До этого момента аналитики советуют «проявлять осторожность и не открывать файлы из ненадежных источников».

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