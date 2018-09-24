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Продажи Jaguar Land Rover в России в августе выросли на 36%

Техника

Машины бренда Land Rover приобрел 871 российский покупатель

Москва, 24 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Британская марка Jaguar Land Rover в августе 2018 года смогла продать в России 1090 автомобилей, что на 36% больше относительно августа 2017 года. Об этом 23 августа сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что в августе 2018 года компания смогла реализовать в нашей стране 219 автомобилей Jaguar (рост продаж — 40%). Машины бренда Land Rover приобрел 871 российский покупатель (рост — 36%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что компания Jaguar Land Rover открыла в России онлайн-аукцион для поддержанных автомобилей своих брендов. Сервисом могут воспользоваться как физические, так и юридический лица.

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