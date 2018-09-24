Владелец Chevrolet Camaro из США оборудовал машину 32-дюймовыми колёсами

Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Один из владельцев Chevrolet Camaro оборудовал автомобиль огромными 32-дюймовыми колёсами, для чего ему даже пришлось произвести изменения не только в подвеске, но и в кузове автомобиля, расширив колёсные арки. Об этом 23 сентября сообщил портал Car.

Этого владельцу показалось мало, и он покрыл машину специальной плёнкой-хамелеоном. Доработке подверглись и фары, в них были вставлены мощные светодиодные лампы. И на этом список изменений не заканвается, эксперты отмечают, что у данного владельца Camaro очень странные вкусы и довольно мого денег.

Читайте также: Кроссовер Mazda CX-52019 получит 250-сильный двигатель от Mazda 6

Напомним, шестое поколение Camaro производитель из США представил в мае 2015 года на спецлиальной презентации в Детройте. При старте продаж цена автомобиля составляла около $41 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Фотошпионы поймали на стоянке новый кроссовер Chery T1C