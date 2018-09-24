Названы пять лучших подержанных кроссоверов по цене до 400 тыс. рублей

Москва, , 10:16 — REGNUM Эксперты назвали пять лучших автомобилей класса SUV вторичного авторынка России по цене до 400 тыс. рублей. Рейтинг был опубликован 23 сентября на сайте портала «Дейли-Мотор».

Возглавляет список модель Honda CR-V, на втором месте расположился другой японский кроссовер — Toyota RAV4, третью позицию занял Mitsubishi Pajero. В топ-5 также вошли Honda HR-V и Chevrolet Niva.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что самым распространённым автомобилем класса SUV в России является LADA 4×4. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 1,173 млн этих автомобилей. В топ-3 также вошли такие модели как Chevrolet Niva (597,6 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (377,6 тыс. ед.).

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