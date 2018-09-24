Ученые России представили комплекс электромагнитного зондирования на шельфе

Иркутск, , 09:54 — REGNUM Результаты судовых испытаний комплекса, предназначенного для электромагнитного зондирования при выполнении инженерных изысканий на шельфе, представили ученые Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) на международном геофизическом форуме «Near Surface Geoscience-2018» в Португалии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа система объединяет такие компоненты, как гидроакустика и сейсморазведка. Основная задача комплекса состоит в том, чтобы инженеры смогли избежать опасных последствий при строительстве подводной инфраструктуры — трубопроводов, скважин или буровых платформ.

Испытания комплекса проходили минувшим летом в акватории Черного моря в рамках проекта НТИ Маринет (головной исполнитель ООО «Морские инновации»). На шельфовом участке, где глубина составляет 40−70 метров, работали доцент Юрий Давыденко, сотрудник ООО «Гелиос» Сергей Яковлев, а также представители Сибирской геофизической компании Павел Жуган и Сергей Мальцев.

«Разработка вызвала определенный интерес у британских и австралийских посетителей выставки в Порту. Чтобы привлечь еще большее внимание иностранных партнеров, мы намерены выполнить детальное описание инженерной буксируемой электроразведочной системы на английском языке», — пояснил Давыденко.

Добавим, конференция «Near Surface Geoscience-2018» проходила с 9 по 12 сентября в Порту (Португалия) под руководством профессиональной Ассоциации EAGE.