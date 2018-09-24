Фотошпионы поймали на стоянке новый кроссовер Chery T1C

Пекин, , 09:25 — REGNUM В сеть попали фотографии нового кроссовера Chery, который пока что известен под кодовым названием T1C. Снимки 23 сентября опубликовал портал Chinamobil.

Отмечается, что, возможно, новая машина будет выпускаться под маркой EXEED. На рынок модель поступит в третьем квартале 2019 года. В основу автомобиля легло шасси Chery T1X, которое китайская компания разработала совместно с британским автопроизводителем Jaguar Land Rover.

Читайте также: Последствия дизельгейта: Porsche откажется от дизельных моторов

Напомним, на основе данной платформы построены такие автомобили Chery класса SUV, как Tiggo 7 и Tiggo 8. Эксперты указывают на то, что модель T1C больше похожа на Tiggo 8.

Читайте ранее в этом сюжете: Кроссовер Mazda CX-5 2019 получит 250-сильный двигатель от Mazda 6