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В августе продажи Genesis в России выросли в 3,8 раза

Техника

За первые восемь месяцев 2018 года компания продала в нашей стране 1033 машины

Москва, 24 сентября 2018, 09:15 — REGNUM  В период с января по август 2018 года корейский премиальный бренд Genesis реализовал в России 1033 автомобиля, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 сентября сообщило агентство «Автостат».

Стоит отметить, что в августе 2018 года компания смогла продать в нашей стране 207 машин, увеличив свои продажи в 3,8 раза по сравнению с августом 2017 года.

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Напомним, в апреле 2018 года корейский автопроизводитель вывел на российский рынок седан G70. Стать обладателем автомобиля сегодня можно за 1 млн 999 тыс. рублей.

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