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Брешь в операционной системе Windows: все компьютеры оказались под угрозой

Техника

Устранять недоработку уже начали

Брешь в операционной системе Windows: все компьютеры оказались под угрозой
w100pebble
Windows

Нью-Йорк, США, 24 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  Хакеры в любой момент могут получить доступ к чужому компьютеру и заразить его вирусом. Такую возможность киберпреступникам даёт брешь, которую в ходе проверки специалисты по кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine.

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Речь идёт об уязвимости нулевого дня в операционной системе Windows. Как утверждают эксперты, подхватить вирус пользователи могут очень просто. Достаточно открыть специально созданный файл с данными, хранящимися в формате JET.

На устранение этой недоработки компании дали четыре месяца. Однако специалисты обещают сделать это уже в октябре, обновив операционную систему и выпустив необходимый патч. Тогда проблема будет решена.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в операционной системе Windows был обнаружен критический недостаток, позволяющий взять всю систему под контроль. Уязвимость выявили после кибернападения, к которому, как сообщало агентство Рейтер, были причастны хакеры из России.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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