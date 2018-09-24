Кроссовер Mazda CX-5 2019 получит 250-сильный двигатель от Mazda 6

Токио, , 08:43 — REGNUM Кроссовер Mazda CX-5 219 модельного года получит новый 2,5-литровый двигатель, который сейчас устанавливается на Mazda 6. Об этом 23 сентября сообщил портал Allroader.

https://twitter.com/CarsNews2018/status/1043482318713675776

Ожидается, что мощность этого турбированного мотора составит 250 л. с. Кроме того, в будущий автомобиль класса SUV будет интегрирована технология G-Vectoring, которая повлияет на его управление. Салон машины также получит множество изменений.

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Напомним, Mazda выпускает компактный кроссовер CX-5 с 2011 года. Второе поколение автомобиля японский автопроизводитель представил в 2017 году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

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