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Владельцы кроссовера Baojun 530 оценили его выше бестселлера марки

Техника

Модель 530 получила больше баллов в независимом рейтинге, чем модель 510

Пекин, 24 сентября 2018, 07:35 — REGNUM  Кроссовер Baojun 530 получил оценку в 4,67 баллов из 5 возможных в независимом рейтинге, который составило издание Autohome. Об этом 23 сентября сообщил портал NJCar.

Издание попросило респондентов оценить такие качества автомобиля, как надёжность, ходовые качества, комфорт и дизайн. В итоге оказалось, что модель 530 получила больше баллов, чем модель 510, являющаяся внутренним лидером продажного рейтинга этого китайского бренда.

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Напомним, кроссовер Baojun 530 вышел на китайский рынок в марте 2018 года. В июне 2018 года он обошел по показателям продаж такие автомобили, как Nissan Qashqai, Honda Vezel и Toyota RAV4.

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