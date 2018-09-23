Израиль построит «небесный поезд»

Нетанья, Израиль, , 17:04 — REGNUM 21 сентября комиссия по планированию и строительству израильского города Нетания утвердила строительство первого в стране надземного поезда. Проект получил название Skytrain («небесный поезд»). Он предполагает строительство монорельса на высоте 25 метров, по которому будет двигаться магнитоплан, способный развивать скорость до 300 км\ч. Об этом сообщает израильское информационное агентство Mynet.

Согласно утвержденному проекту, «небесные поезда» будут представлять из себя «такси-капсулы», вмещающие до 4 пассажиров. Внешне магнитоплан будет похож на транспорт из фантастических фильмов. До пункта посадки, расположенном на высоте 25 метров, пассажиры будут подниматься на специальном лифте.

Первый отрезок монорельса соединит один из районов города с железнодорожным вокзалом. В будущем планируется запустить «небесные поезда» по всему городу.

Как заявили в мэрии города Нетания, строительство первого участка монорельса будет стоить примерно $5,6 млн. Если государство не сможет предоставить всю сумму на реализацию проекта, мэрия объявит тендер на привлечение внешнего инвестора.