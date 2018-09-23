Представлены модели нового поколения российских судов на подводных крыльях

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Новые модели высокоскоростных судов на подводных крыльях заменят «Кометы» и «Метеоры», заявил конструктор-интегратор из Крыловского государственного научный центра (КГНЦ) 22 сентября в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

КГНЦ представил несколько новых моделей судов на подводных крыльях на международной выставке в Геленджике. «Сапсан», «Тритон» и «Стрела» представляют собой усовершенствованные версии советских теплоходов «Комета» и «Метеор», выпускаемых с 60-х годов прошлого века.

Главный конструктор-интегратор технической платформы «Скоростные суда» Виктор Соколов сообщил, что модель «Сапсан» уже прошла полный цикл испытаний. Если будет принято решение серийном производстве, то останется только подготовить техническую документацию.

Виктор Соколов отметил, что суда на подводных крыльях нового поколения являются более энергоэффективными. Усовершенствованная форма корпуса позволяет вернуть часть энергии, которую судно отдает на сопротивление обтекающей его жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа коммерческие рейсы между Севастополем и Ялтой стало совершать скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М».