Lada 4х4 — самая распространенная в России SUV-модель

Москва, , 14:23 — REGNUM Список 10 самых распространенных в России SUV-моделей (кроссоверы и внедорожники) автомобилей возглавила отечественная LADA 4×4, сообщает 23 сентября агентство «Автостат».

По данным агентства, в России зарегистрировано 1,173 млн автомобилей данной российской марки, с учетом пятидверной модификации. Второй в списке числится модель Chevrolet Niva с результатом 597,6 тыс автомобилей. На третьем — Toyota RAV4, автомобилей этой марки в российском автопарке в количестве 377,6 тыс. единиц. Четвертыми по численности стали автомобили Renault Duster (345,9 тыс. единиц), пятыми — отечественные УАЗ-3151 (311,2 тыс. единиц).

Также в десятку вошли Nissan X-Trail (282,5 тыс.), Nissan Qashqai (275,3 тыс.), Mitsubishi Outlander (229,2 тыс.), Honda CR-V (216,8 тыс.) и Volkswagen Tiguan (185 тыс.).

Отметим, всего, по данным агентства «Автостат», в России насчитывается 9,5 млн автомобилей сегмента SUV.