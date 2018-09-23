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Во Франции построят двухэтажный скоростной поезд

Техника

Главной особенностью Avelia Horison станет возможность развивать скорость свыше 300 км/ч, что делает его самым быстрым двухэтажным поездом в мире

Во Франции построят двухэтажный скоростной поезд
Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар, прибытие поезда. 1877

Париж, 23 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  Первый в мире двухэтажный скоростной поезд представила французская компания Alstom на выставке железнодорожной техники InnoTrans 2018.

Новый поезд получил название Avelia Horison. Состав будет состоять из 7−9 вагонов. Главной особенностью Avelia Horison станет возможность развивать скорость свыше 300 км/ч, что делает его самым быстрым двухэтажным поездом в мире.

Первый заказ на 100 поездов Avelia Horison заключен с Национальной компанией французских железных дорог. Ввод поездов в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Германии был запущен первый поезд на водородных топливных элементах, также разработанный корпорацией Alstom.

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