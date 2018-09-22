Рогозин: Россия не будет участвовать в лунном проекте США

Москва, , 15:52 — REGNUM Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация отказывается от участия в совместном с США проекте окололунной станции. Об этом Рогозин заявил сегодня, 22 сентября, на встрече с молодыми специалистами космической отрасли.

По словам Рогозина, Россия не может себе позволить участвовать в проекте окололунной станции на второстепенных ролях, как то предлагают США. В связи с этим Москва может предложить проект своей собственной станции на орбите Луны.

«Будет ли она российская или международная станция, это предмет переговоров», — пояснил глава «Роскосмоса».

При этом он не исключил, что США в этом проекте российской или международноц космической станции на орбите Луны могут поучаствовать. Также в создании этой станции могут принять участие страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китая и Южная Африка).

Также Рогозин отметил, что 11 октября он отправится на космодром «Байконур», с которого будет стартовать новый экипаж на Международную космическую станцию. Там он проведет переговоры с главой NASA Джимом Брайденстайном и расскажет ему о российском видении сотрудничества на орбите Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года «Роскосмос» и NASA подписали меморандум о сотрудничестве в создании космической станции на орбите Луны. Проект получил название «Ворота» (The Gateway).

Однако России в этом проекте была отведена второстепенная роль. Вся станция должна строится по американским стандартам. Россию такое положение вещей не устроило.