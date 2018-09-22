Суббота, 22 Сентября 2018 года
16:10:18 МСК

Передел на рынке процессоров: рост AMD на фоне неудач Intel

Техника

В 2019 году AMD может утроить свою долю на рынке микропроцессоров из-за проблем у Intel

Лондон, 22 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  В 2019 году Advanced Micro Devices (AMD) может утроить свою долю на рынке микропроцессоров из-за проблем у Intel, сообщает 21 сентября CNBC.

Эксперты из Jefferies Group подняли целевую цену акций AMD с 30 до 36 долларов. Аналитик компании Марк Липэкис сообщил, что эксперты ожидают серьезное изменение долей двух крупнейших компаний на рынке микропроцессоров и чипсетов. Сейчас Intel занимает 90% рынка, а AMD — 10%. В следующем году доля AMD может вырасти до 30%.

Эксперты отмечают, что рост доли AMD связан с проблемами компании Intel по переходу на изготовление процессоров на базе 10-нанометрового (нм) технологического узла. Компания начала производство первых 10-нм процессоров для ноутбуков в 2017 году. Высокий уровень брака заставил компанию перенести сроки перехода массового производства с 14-нм на 10-нм.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа китайская компания Huawei представила первый мобильный процессор, изготовленный на базе 7-нм технологического узла на выставке IFA 2018 в Берлине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электронная промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить