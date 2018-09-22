Передел на рынке процессоров: рост AMD на фоне неудач Intel

Лондон, , 15:00 — REGNUM В 2019 году Advanced Micro Devices (AMD) может утроить свою долю на рынке микропроцессоров из-за проблем у Intel, сообщает 21 сентября CNBC.

Эксперты из Jefferies Group подняли целевую цену акций AMD с 30 до 36 долларов. Аналитик компании Марк Липэкис сообщил, что эксперты ожидают серьезное изменение долей двух крупнейших компаний на рынке микропроцессоров и чипсетов. Сейчас Intel занимает 90% рынка, а AMD — 10%. В следующем году доля AMD может вырасти до 30%.

Эксперты отмечают, что рост доли AMD связан с проблемами компании Intel по переходу на изготовление процессоров на базе 10-нанометрового (нм) технологического узла. Компания начала производство первых 10-нм процессоров для ноутбуков в 2017 году. Высокий уровень брака заставил компанию перенести сроки перехода массового производства с 14-нм на 10-нм.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа китайская компания Huawei представила первый мобильный процессор, изготовленный на базе 7-нм технологического узла на выставке IFA 2018 в Берлине.