США осудили на 14 лет латыша за создание антивируса-шпиона

Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Жителя Латвии Русланса Бондарса суд США приговорил к 14 годам лишения свободы за создание «антивируса» Scan4You, который крал пользовательские данные. Об этом сообщает пресс-служба американского минюста.

Согласно данным прокуратуры, 38-летний Бондарс помогал разработчикам вредоносных программ совершать хакерские атаки на американские предприятия. Подчеркивается, что Бондарс якобы оказал существенную помощь «самым деструктивным хакерам в мире».

По данным следствия, Бондарс с 2009 по 2016 г. за отдельную плату от хакеров проверял, обнаружат ли антивирусы их вредоносные программы. Благодаря этому взломщики смогли похитить более 40 млн номеров кредитных карт, а также большое количество персональных данных американских пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября произошла хакерская атака на криптовалютную биржу Tech Bureau Corp в Японии. В результате этой атаки, взломщики смогли похитить несколько типов валют. Оператор биржи в результате хакерской атаки лишился 6,7 млрд йен, что составляет $60 млн.