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В США испытали пригодность беспилотника MQ-9 Reaper к воздушному бою

Техника

Штатный дрон ВВС США успешно поразил воздушного противника ракетой класса «воздух-воздух»

В США испытали пригодность беспилотника MQ-9 Reaper к воздушному бою
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беспилотники

Вашингтон, 21 сентября 2018, 21:37 — REGNUM  Военно-воздушные силы США протестировали беспилотник MQ-9 Reaper на пригодность к бою против воздушного противника, сообщает 21 сентября Popular Mechanics со ссылкой на материалы конференции Air Force Association Space and Cyber.

Выступивший на конференции командир 432-го авиационного экспедиционного крыла полковник ВВС США Джулиан Читер рассказал о том, что в ноябре 2017 года был проведен секретный эксперимент по применению вооруженного ракетами класса «воздух-воздух» беспилотника в воздушном бою. В качестве носителя ракет был использован беспилотник MQ-9 Reaper, который смог поразить «маневренную воздушную цель», в роли которой выступил дрон меньшего размера.

Стоит отметить, что при этом Джулиан Читер не стал конкретизировать, какая ракета была применена в ходе экспериментального воздушного поединка.

Справка ИА REGNUM : Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper является усовершенствованной модификацией штатного разведывательно-боевого дрона RQ-1/MQ-1 Predator, применяемого ВВС США.

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Беспилотники
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