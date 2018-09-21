Петрозаводский вуз внедряет лазерную сварку в атомную промышленность

Петрозаводск, , 15:17 — REGNUM Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) совместно с партнерами приступил к реализации проекта, который позволит внедрить лазерную сварку на предприятиях атомной отрасли, сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

«Иттербиевый лазер позволяет выполнять сварку и наплавку в разы быстрее, точнее, а также обеспечить высокие прочностные характеристики сварного шва», — говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель направления новой техники и технологии филиала компании «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» Аркадий Смирнов, на производственной площадке «выделены площади и подведена силовая для подключения аппаратуры».

Для подготовки востребованных на предприятии специалистов ПетрГУ совместно с Инжиниринговым центром Владимирского госуниверситета разработали программу повышения квалификации конструкторов, технологов и сварщиков. После ее выполнения слушателям будут вручаться удостоверения, которые позволят работать с новым оборудованием.