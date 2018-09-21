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Aston Martin выложил в сеть эскизы гиперкара с активной аэродинамикой

Техника

Автомобиль получит гибридную силовую установку

Aston Martin выложил в сеть эскизы гиперкара с активной аэродинамикой
M 93
Логотип Aston Martin

Лондон, 21 сентября 2018, 14:29 — REGNUM  Британский производитель Aston Martin анонсировал гиперкар Project 003, оборудованный активной аэродинамической системой. Об этом 21 сентября сообщил портал Cars UK.

https://twitter.com/CarsUK/status/1043053799580024832

Ожидается, что автомобиль станет чуть более «массовым», чем это было в случае Valkyrie и Valkyrie AMR Pro. Кроме активной аэродинамики, машина получит облегчённую конструкцию, гибридный мотор и активную подвеску.

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Напомним, гиперкар Valkyrie AMR Pro представляет собой трековый автомобиль, оборудованный 6,5-литровым двигателем V12, мощность которого равна 1 100 л. с. Ожидается, что компания представит эту машину не ранее 2020 года.

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